Роспотребнадзор начал проверку после вспышки норовируса на теплоходе
Роспотребнадзор проводит проверку в связи с выявлением случаев острой кишечной инфекции среди пассажиров и экипажа круизного теплохода «Николай Карамзин», следовавшего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
«Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, с 24 июня по 4 июля 2025 года на теплоходе были зафиксированы 37 случаев заболевания.
Как установила лаборатория ведомства, причиной вспышки стал норовирус. В числе заболевших — члены экипажа, включая сотрудников пищеблока: повара, кухонного работника и официанта.
В ходе расследования были выявлены серьезные нарушения санитарных требований: к работе допускались сотрудники с признаками инфекции, зафиксированы нарушения при приеме и хранении продуктов, а также неудовлетворительное санитарное состояние камбузов.
Все заболевшие были изолированы, случаи тяжелого течения не зарегистрированы. Члены экипажа, у которых выявлен вирус, были отстранены от работы.
Ранее почти 40 пассажиров «Николая Карамзина» обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.
В конце мая пассажиры уже жаловались на отравление и рвоту на другом судне «Московского туристического флота» — той же компании, которой принадлежит «Николай Карамзин». Речь шла о теплоходе «Михаил Булгаков». Тогда за медицинской помощью с подозрением на ротавирусную инфекцию обратились более 100 человек.
Читайте РБК в Telegram.
Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку
Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC
Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности
Президент Перу удвоила свою зарплату
«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении
Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов