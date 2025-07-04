Роспотребнадзор начал проверку после вспышки норовируса на теплоходе

Теплоход «Николай Карамзин» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Роспотребнадзор проводит проверку в связи с выявлением случаев острой кишечной инфекции среди пассажиров и экипажа круизного теплохода «Николай Карамзин», следовавшего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, с 24 июня по 4 июля 2025 года на теплоходе были зафиксированы 37 случаев заболевания.

Как установила лаборатория ведомства, причиной вспышки стал норовирус. В числе заболевших — члены экипажа, включая сотрудников пищеблока: повара, кухонного работника и официанта.

В ходе расследования были выявлены серьезные нарушения санитарных требований: к работе допускались сотрудники с признаками инфекции, зафиксированы нарушения при приеме и хранении продуктов, а также неудовлетворительное санитарное состояние камбузов.

Все заболевшие были изолированы, случаи тяжелого течения не зарегистрированы. Члены экипажа, у которых выявлен вирус, были отстранены от работы.

Ранее почти 40 пассажиров «Николая Карамзина» обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

В конце мая пассажиры уже жаловались на отравление и рвоту на другом судне «Московского туристического флота» — той же компании, которой принадлежит «Николай Карамзин». Речь шла о теплоходе «Михаил Булгаков». Тогда за медицинской помощью с подозрением на ротавирусную инфекцию обратились более 100 человек.