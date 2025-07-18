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Более 140 человек заразились кишечной инфекцией на круизном лайнере

Более 140 человек заразились кишечной инфекцией на круизном лайнере
Круизный лайнер&nbsp;Navigator of the Seas
Круизный лайнер Navigator of the Seas (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

На корабле Royal Caribbean, который следовал из Лос-Анджелеса в Мексику, зафиксировали распространение кишечной инфекции, передает NBC News.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 140 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Royal Caribbean International заболели желудочно-кишечным заболеванием, которое привело к рвоте и диарее.

Вспышка заболевания произошла на лайнере Navigator of the Seas во время его круиза с 4 по 11 июля. По данным компании Gangwaze, отслеживающей круизные маршруты, лайнер совершил рейс из Лос-Анджелеса с несколькими остановками в Мексике, включая Кабо-Сан-Лукас, и вернулся.

11 июля о вспышке заболевания сообщили в агентство санитарной очистки судов, которое занимается профилактикой и контролем распространения желудочно-кишечных заболеваний на круизных лайнерах. По данным агентства, 134 из 3914 пассажиров на борту сообщили о плохом самочувствии во время путешествия, в то время как у 7 из 1266 членов экипажа также появились проблемы со здоровьем. Основными симптомами были диарея, рвота и спазмы в животе.

После вспышки заболевания экипаж судна Navigator of the Seas усилил дезинфекцию на борту и изолировал тех, кто сообщил о плохом самочувствии.

В заявлении Royal Caribbean Group отмечается, что здоровье и безопасность гостей, экипажа и мест, которые они посещают, являются главным приоритетом для компании. «Чтобы поддерживать на борту наших судов среду, способствующую высочайшему уровню здоровья и безопасности, мы внедряем строгие процедуры дезинфекции, многие из которых значительно превышают рекомендации органов общественного здравоохранения», — говорится в заявлении.

По данным телеканала, причина распространения желудочно-кишечного заболевания на данный момент неизвестна.

«Норовирус часто становится причиной вспышек желудочно-кишечных заболеваний на круизных лайнерах, но мы не всегда знаем причину вспышки, когда начинаем расследование», — говорится в отчете агентства санитарной очистки судов о вспышке. Выявление возбудителя может занять время, добавили там.

По данным агентства, любой человек может заразиться норовирусом. Употребление зараженной пищи или жидкости, контакт с носителем вируса и прикосновение к зараженным предметам могут привести к контакту с ним.

В мае более чем у 100 пассажиров круизного лайнера «Михаил Булгаков» выявили норовирус. Они обратились за медицинской помощью в период с 19 по 28 мая.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. Им удалось выяснить, что к работе допустили сотрудников пищеблока с симптомами кишечной инфекции, у некоторых работников не было медкнижек. Лабораторное обследование членов экипажа показало, что среди них есть бессимптомные носители норовируса, в том числе это повара, кухонные работники и бармен.

26 мая порядка 14 студентов Дальневосточного федерального университета обратились за медпомощью в связи с отравлением после вечернего фуршета по итогам конференции. Заболевшим было от 18 до 23 лет. Их госпитализировали и обследовали. Также были обследованы сотрудники кейтеринга. У них была выявлена РНК норовируса.

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Теги
круизный лайнер кишечная инфекция
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