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Общество ,  
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Самолет Air India загорелся после приземления в Нью-Дели

Фото: ImSoniya24 / X
Фото: ImSoniya24 / X

Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Гонконга в Нью-Дели, загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди, пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы. Об этом авиакомпания сообщила в социальной сети X.

Там уточнили, что вспомогательная силовая установка самолета загорелась, когда пассажиры выходили из самолета, после чего она автоматически отключилась.

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Согласно заявлению Air India, лайнер «получил некоторые повреждения». Самолет временно выведен из эксплуатации для проведения расследования. Авиакомпания уведомила авиационные власти о происшествии.

В июне самолет Air India Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс из Ахмедабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет рухнул на жилой квартал, обломки задели здание общежития медицинского колледжа, что привело к жертвам не только среди находившихся в самолете, но и среди жителей города. Жертвами катастрофы стали свыше 270 человек.

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Евгений Вахляев
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