Самолет Air India загорелся после приземления в Нью-Дели

Фото: ImSoniya24 / X

Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Гонконга в Нью-Дели, загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди, пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы. Об этом авиакомпания сообщила в социальной сети X.

Там уточнили, что вспомогательная силовая установка самолета загорелась, когда пассажиры выходили из самолета, после чего она автоматически отключилась.

Согласно заявлению Air India, лайнер «получил некоторые повреждения». Самолет временно выведен из эксплуатации для проведения расследования. Авиакомпания уведомила авиационные власти о происшествии.

В июне самолет Air India Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс из Ахмедабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет рухнул на жилой квартал, обломки задели здание общежития медицинского колледжа, что привело к жертвам не только среди находившихся в самолете, но и среди жителей города. Жертвами катастрофы стали свыше 270 человек.