В США двигатель самолета Delta Airlines загорелся после взлета. Видео
В Соединенных Штатах двигатель самолета Boeing 767-400 авиакомпании Delta Airlines, направлявшегося в Атланту, загорелся сразу после взлета. Об этом сообщает портал Aviation A2Z.
Из-за возгорания лайнер был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.
На кадрах видно, как из левого двигателя самолета, поднявшегося в воздух, начал вырываться огонь. Пострадавших в результате инцидента нет, пожар был потушен пожарными на взлетно-посадочной полосе.
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