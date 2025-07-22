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Импорт новых автомобилей в Россию в первом полугодии упал на 63%

Импорт новых автомобилей в Россию в первом полугодии 2025-го упал на 63%
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

За первые шесть месяцев 2025 года в Россию было ввезено 149,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, следует из данных агентства «Автостат».

Больше всего легковых машин — 77% — было ввезено из Китая. Второе место по этому показателю занимает Киргизия, доля которой составила 8%. Далее в рейтинге следуют Белоруссия (4,7%), Южная Корея (4,4%) и Казахстан (2,2%). На долю каждой из оставшихся стран пришлось менее 1%.

Лидером по импорту новых автомобилей среди брендов является Changan с долей 15,8%. Далее следуют Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%).

Наиболее популярными моделями в структуре импорта новых легковых автомобилей за этот период стали Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и TANK 300, отметили в «Автостате».

Власти спрогнозировали снижение импорта легковых машин с 2025 года
Бизнес
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

В апреле, как показали данные китайской таможни, Россия утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей. За месяц поставки легковых машин в Россию из Китая уменьшились в денежном выражении на 16,2%.

Осенью 2024 года власти спрогнозировали снижение объемов импорта легковых автомобилей в Россию, писал РБК. В пресс-службе Минпромторга тогда напомнили, что утвержденной стратегией развития автопромышленности до 2035 года предусмотрено поэтапное наращивание объемов выпуска транспортных средств российскими производителями и увеличение доли отечественных автомобилей на внутреннем рынке.

По данным «Автостата», в июне в России было реализовано 90,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27,6% меньше, чем в июне 2024 года. Наибольшая доля продаж пришлась на марку Lada, на втором месте — Haval, на третьем — Chery.

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Евгений Вахляев
импорт авторынок Автомобили Автостат
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