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Военная операция на Украине ,  
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Прокуратура утвердила обвинение в подрыве машины экс-сотрудника СБУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Головченко
Владимир Головченко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение трем фигурантам уголовного дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ростислава Журавлева, Ивана Паскаря и Владимира Головченко», — говорится в сообщении.

Они обвиняются по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывных устройств).

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По данным прокуратуры, обвиняемые действовали совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Будучи несогласными с проведением Россией специальной военной операции, они выбрали своей жертвой экс-сотрудника СБУ, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований спецслужбы.

Обвиняемые осуществляли слежку за Прозоровым, а также изготовили взрывное устройство, которое 9 апреля 2024 года установили под его автомобилем возле жилого дома на Коровинском шоссе. Оно было приведено в действие три дня спустя, когда Прозоров сел в автомобиль и запустил двигатель. В результате взрыва он получил ранения.

Обвиняемых отправили под стражу. Уголовное дело в их отношении будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине СБУ обвиняемые Москва прокуратура подрыв
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