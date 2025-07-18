Дело подорвавших в Москве машину экс-сотрудника СБУ передали в суд

СК: дело о подрыве в Москве машины экс-сотрудника СБУ передали в суд

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В Москве завершено расследование уголовного дела о теракте на Коровинском шоссе, в результате которого пострадал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев, будучи «враждебно настроены к России» и несогласные с проведением военной операции, планировали совершить теракт. Целью был выбран проживающий в Москве бывший сотрудник СБУ.

Обвиняемые осуществляли слежку за Прозоровым, а также занимались доставкой компонентов для взрывного устройства и его сборкой. 9 апреля 2024 года Головченко установил взрывное устройство под автомобилем бывшего сотрудника СБУ возле жилого дома на Коровинском шоссе и привел его в действие с помощью дистанционного пульта. В результате взрыва Прозоров получил ранения.

Уголовные дела направлены в суд. В отношении организаторов группы и других участников дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.