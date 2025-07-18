 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дело подорвавших в Москве машину экс-сотрудника СБУ передали в суд

СК: дело о подрыве в Москве машины экс-сотрудника СБУ передали в суд
Сюжет
Военная операция на Украине

Дело подорвавших в Москве машину экс-сотрудника СБУ передали в суд
Video

В Москве завершено расследование уголовного дела о теракте на Коровинском шоссе, в результате которого пострадал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев, будучи «враждебно настроены к России» и несогласные с проведением военной операции, планировали совершить теракт. Целью был выбран проживающий в Москве бывший сотрудник СБУ.

Обвиняемые осуществляли слежку за Прозоровым, а также занимались доставкой компонентов для взрывного устройства и его сборкой. 9 апреля 2024 года Головченко установил взрывное устройство под автомобилем бывшего сотрудника СБУ возле жилого дома на Коровинском шоссе и привел его в действие с помощью дистанционного пульта. В результате взрыва Прозоров получил ранения.

Уголовные дела направлены в суд. В отношении организаторов группы и других участников дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
СБУ подрыв теракт Следственный комитет Москва
Материалы по теме
В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны
Политика
В Воронеже задержали россиянина за подготовку взрыва по заданию Украины
Политика
Богомаз назвал вес моста, обрушившегося в Брянской области из-за подрыва
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
Собянин заявил о еще трех сбитых беспилотниках Политика, 17:42
Зеленский и Шмыгаль обсудили частоту дальнобойных ударов Политика, 17:38
Кто «продал» Трампу биткоин и как он заработал на этом 640% за год Крипто, 17:31
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Медведев ответил фон дер Ляйен на «удар в сердце военной машины» России Политика, 17:18
Лесотерапия: зачем искусство поселилось на тропинках Стиль, 17:14
Глава РФПИ на фоне новых ограничений ЕС призвал к диалогу вместо санкций Политика, 17:11
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Один из крупнейших добытчиков минтая сменил гендиректора Бизнес, 17:08
Раков назвал дату и место похорон Юрия Кары Общество, 17:07
Bank of America сообщил о снижении интереса к акциям США на мировом рынке Инвестиции, 17:05
В реестр иноагентов внесли проект Activatica Политика, 17:02
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 16:57
Искусствовед — о русской архитектуре и симпозиуме «Создавая будущее» Стиль, 16:56
В АКОРТ зафиксировали падение минимальных цен на арбузы за год на 17% Экономика, 16:44