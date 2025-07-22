Двоих сотрудников Baza отпустили из СК без предъявления обвинений
Двоих из пяти задержанных сотрудников Baza отпустили из Следственного комитета (СК) без предъявления обвинений, сообщил РБК адвокат Алексей Михальчук. По-прежнему задержаны главный редактор Глеб Трифонов и еще двое сотрудников.
Эту информацию подтвердил РБК также сооснователь и гендиректор Baza Анатолий Сулейманов.
«Да, все верно, двоих отпустили из пяти задержанных. Но к Глебу Трифонову и еще одной сотруднице продолжают не допускать адвокатов. Защитника пустили только к одной, к третьей сотруднице Baza», — сказал он.
Утром силовики пришли с обысками в офис Baza. Перед визитом сотрудники правоохранительных органов побывали у главного редактора, его увезли на допрос. Позже Сулейманов уточнил РБК, что как минимум пятеро сотрудников редакции Baza, в том числе Трифонов, находятся на допросе.
На фоне этого СК сообщил, что в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области следователи выявили «факты незаконной передачи информации ограниченного доступа», которая публиковалась в Telegram. Задержаны несколько сотрудников территориальных подразделений ОВД.
Кроме этого, в Москве завели дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК).
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