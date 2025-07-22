 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Двоих сотрудников Baza отпустили из СК без предъявления обвинений

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Двоих из пяти задержанных сотрудников Baza отпустили из Следственного комитета (СК) без предъявления обвинений, сообщил РБК адвокат Алексей Михальчук. По-прежнему задержаны главный редактор Глеб Трифонов и еще двое сотрудников.

Эту информацию подтвердил РБК также сооснователь и гендиректор Baza Анатолий Сулейманов.

«Да, все верно, двоих отпустили из пяти задержанных. Но к Глебу Трифонову и еще одной сотруднице продолжают не допускать адвокатов. Защитника пустили только к одной, к третьей сотруднице Baza», — сказал он.

После обысков в Baza задержали сотрудников ОВД в трех регионах
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Утром силовики пришли с обысками в офис Baza. Перед визитом сотрудники правоохранительных органов побывали у главного редактора, его увезли на допрос. Позже Сулейманов уточнил РБК, что как минимум пятеро сотрудников редакции Baza, в том числе Трифонов, находятся на допросе.

На фоне этого СК сообщил, что в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области следователи выявили «факты незаконной передачи информации ограниченного доступа», которая публиковалась в Telegram. Задержаны несколько сотрудников территориальных подразделений ОВД.

Кроме этого, в Москве завели дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Baza Следственный комитет обвинения журналисты полицейские
Материалы по теме
После обысков в Baza задержали сотрудников ОВД в трех регионах
Политика
Адвокат рассказал, что на допрос увезли пятерых сотрудников Baza
Политика
Часть силовиков вышли из редакции Baza. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 17:51
В метро остановили движение на части Филевской линии из-за дождя Общество, 18:05
Что такое постирония, как она работает и чем отличается от метаиронии Life, 18:02
В Британии людям с депрессией будут «прописывать» походы на футбол Спорт, 18:01
Авария на Городецком гидроузле парализовала движение теплоходов по Волге Общество, 17:54
Более 95% биткоинов уже добыто. Когда перестанут появляться новые монеты Крипто, 17:52
Обогнала ли Россия Германию по объемам производства пива Вино, 17:49
Путин выразил соболезнования мужу и сыну Подносовой Политика, 17:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Прокуратура утвердила обвинение в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Политика, 17:43
ЦБ понизил официальный курс доллара и повысил курс евро Инвестиции, 17:43
Двоих сотрудников Baza отпустили из СК без предъявления обвинений Общество, 17:35
Трое человек в Белгородской области получили ранения при ударе ВСУ Политика, 17:29
Все о налоге на имущество физлиц в 2025 году: когда и сколько платить Недвижимость, 17:26
Патриарх Кирилл проехался на «КАМАЗе» в Набережных Челнах. Видео Общество, 17:20
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20