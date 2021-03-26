Почти каждая третья компания привлекала на работу фрилансеров

За четыре последних года доля компаний, которые постоянно или время от времени прибегают к услугам фрилансеров, практически не изменилась

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Среди работающих в России компаний только 9% регулярно привлекают к сотрудничеству фрилансеров, причем эта доля снижается с ростом размера компаний более чем в два раза. К таким выводам пришли эксперты сервиса SuperJob в ходе опроса.

Время от времени поручают какие-то работы фрилансерам 23% фирм, а 62% компаний никогда не привлекают фрилансеров, причем среди крупных организаций этот показатель достигает 70%.

При этом 6% представителей компаний не смогли ответить, поручают ли они часть работ внештатным сотрудникам.

Среди компаний, численностью до 100 человек, постоянно отдают часть работы на фриланс 11%, то среди компаний, численностью более 1000 работников, так поступают только 4% организаций.

При рассмотрении по отраслям деятельности оказалось, что чаще всего к услугам внештатных исполнителей прибегают в IT-сфере и телекоме (51%), а также сфере услуг (34%).