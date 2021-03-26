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Почти каждая третья компания привлекала на работу фрилансеров

За четыре последних года доля компаний, которые постоянно или время от времени прибегают к услугам фрилансеров, практически не изменилась
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Среди работающих в России компаний только 9% регулярно привлекают к сотрудничеству фрилансеров, причем эта доля снижается с ростом размера компаний более чем в два раза. К таким выводам пришли эксперты сервиса SuperJob в ходе опроса.

Время от времени поручают какие-то работы фрилансерам 23% фирм, а 62% компаний никогда не привлекают фрилансеров, причем среди крупных организаций этот показатель достигает 70%.

При этом 6% представителей компаний не смогли ответить, поручают ли они часть работ внештатным сотрудникам.

Среди компаний, численностью до 100 человек, постоянно отдают часть работы на фриланс 11%, то среди компаний, численностью более 1000 работников, так поступают только 4% организаций.

При рассмотрении по отраслям деятельности оказалось, что чаще всего к услугам внештатных исполнителей прибегают в IT-сфере и телекоме (51%), а также сфере услуг (34%).

Причем за последние четыре года доля компаний, которые постоянно или периодически пользуются услугами фрилансеров, практически не изменилась: в 2017 году таких было 34%, сейчас — 32%.

Опрос проводился 25 февраля — 3 марта 2021 года в 146 городах во всех округах России. Размер выборки — 1000 респондентов. Опрашивали менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

В феврале 2021 года аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова опубликовал результаты мониторинга, из которых следовало, что значительная часть малого и среднего бизнеса с наступлением 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы. В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России.

К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Лишь чуть более 20% респондентов в 2020 году снижения спроса на свои товары и услуги не заметили, в то время как у более чем 40% компаний он упал в полтора раза и более. Примерно у 60% компаний выручка в пандемийном году уменьшилась более чем на 30%, примерно 45% респондентов урезали фонд оплаты труда.

Главной проблемой в начале 2021 года бизнесмены назвали слабый спрос, который так и не восстановился к уровням до пандемии. В тройку основных проблем бизнеса также вошли невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду, а также нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда.

В 2020 году массовой волны личных или корпоративных банкротств не было, о начале процедуры банкротства заявили лишь 1,7% респондентов. Однако в 2021 году число тех, кто думает о подаче заявлений о банкротстве, уже гораздо больше — 10,9% опрошенных.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
фрилансеры исследование компании
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