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Политика ,  
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МИД Польши объяснил рекомендацию покинуть Россию

МИД Польши дал объяснение рекомендации полякам покинуть Россию
Фото: ID1974 / Shutterstock
Фото: ID1974 / Shutterstock

Рекомендация гражданам Польши покинуть Россию связана с ограниченной численностью дипломатического и консульского персонала республики в России, что делает затруднительным оказание помощи полякам, пояснили в МИД Польши.

Там указали, что из-за сокращения числа дипломатов меньше становится сотрудников для поездок. «И может возникнуть необходимость поездок в очень отдаленные консульские учреждения», — сообщили в МИДе.

Там отметили, что если ситуация с безопасностью «резко ухудшится», или, например, закроются границы, или будут другие «непредвиденные обстоятельства», то эвакуировать людей будет сложно или невозможно.

Кроме того, в МИДе предупредили, что польские граждане, имеющие также российское гражданство, «рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане Российской Федерации». Также там напомнили о приостановке прямого авиасообщения между Польшей и Россией.

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Фото:Kuba Stezycki / Reuters

Ранее МИД Польши рекомендовал своим гражданам, находящимся в России, «покинуть ее территорию». Для этого в ведомстве советовали использовать любые «коммерческие или частные способы». Исключение — те поляки, чьи обстоятельства — семейные или рабочие — требуют присутствия в России.

В октябре 2024 года Польша объявила о закрытии генерального консульства России в Познани. Глава польского МИДа Радослав Сикорский объяснил это решение диверсионной деятельностью со стороны Москвы. После этого Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Петербурге.

В мае Сикорский объявил о закрытии генконсульства России в Кракове из-за сведений о причастности российских спецслужб к пожару в ТЦ в Варшаве 12 мая 2024 года. В ответ на это Россия объявила о решении закрыть генконсульство Польши в Калининграде.

Сейчас в Польше работают российское посольство и генконсульство в Гданьске. В Москве работает посольство Польши, а в Иркутске — генконсульство.

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