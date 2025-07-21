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Политика ,  
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Польша подготовит 40-страничную инструкцию для жителей на случай войны

Брошюра содержит советы по получению чистой воды, реагированию на воздушные налеты, поиску бомбоубежищ, а также на случай отключения электроэнергии. Ее разошлют по всем 14 млн домохозяйств Польши
Фото: Kuba Stezycki / Reuters
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша готовит руководство по действиям на случай войны или стихийного бедствия, сообщил Reuters представитель министерства внутренних дел страны. Целью собеседник агентства назвал укрепление национальной устойчивости в условиях возросшей неопределенности в регионе.

Агентство описывает 40-страничную брошюру под названием «Руководство по безопасности». Она содержит советы по получению чистой воды, реагированию на воздушные налеты, поиску бомбоубежищ, а также на случай отключения электроэнергии. Польские власти впервые за десятилетия предпринимают попытки провести активную кампанию по информированию населения на эту тему, отмечает Reuters.

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Польское правительство заявило, что в брошюре людей, в частности, предупреждают о проблемах с поставками продовольствия, медикаментов и бензина в период кризиса.

Брошюра будет опубликована в интернете в сентябре на польском языке, позднее будет переведена на английский и украинский, сообщило МВД республики. Кроме того, власти намерены выпустить версии со шрифтом Брайля и для детей.

МВД планирует разослать печатные экземпляры во все 14 млн домохозяйств Польши.

О том, что польские граждане этой осенью получат специальные инструкции, разработанные на случай войны и других чрезвычайных ситуаций, еще весной сообщил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик. Распространение брошюр будет сопровождаться специальной медиакампанией, перед публикацией руководство вынесут на общественное обсуждение.

Брошюры будут включать информацию, как пережить кризисную ситуацию в течение первых 72 часов. Томчик объяснял необходимость распространения подобных инструкций тем, что польское общество утратило способность распознавать угрозу: например, понимать, сигнализирует ли о ней вой сирен, или же они включены для проверки.

В марте МВД Польши рекомендовало гражданам заранее сделать запасы для автономного выживания в течение трех дней. Как заявил замглавы ведомства Веслав Лесникевич, гражданская оборона предполагает не только государственную поддержку, но и готовность самостоятельно противостоять угрозам.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО, а причиной для начала военного конфликта России и Украины стали действия Североатлантического альянса. Агрессивен и настроен против России именно Запад, а не наоборот, это показывают и планы западных стран увеличить военные расходы, отмечал он.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша война инструкция
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