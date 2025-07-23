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Военная операция на Украине ,  
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В Стамбуле пройдут переговоры России и Украины

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Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится сегодня. Переговорной площадкой остается турецкий Стамбул. Предыдущие встречи делегаций прошли 16 мая и 2 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июля заявлял, что состав российской делегации не изменится, ее возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский давал поручение сформировать делегацию для нового раунда переговоров. Ее возглавит экс-министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав войдут представители украинской разведки, МИДа и офиса президента.

Кремль заявил, что на переговорах с Украиной предстоит большая работа
Политика
Фото:Getty Images

21 июля Песков подтвердил готовность Москвы к третьему раунду переговоров. Он подчеркивал необходимость обсуждения принципиально различающихся позиций сторон, закрепленных в меморандумах.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями России и предупредил о возможном введении «очень жестких пошлин» на уровне 100%, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. В Кремле назвали это заявление весьма серьезным, отметив, что российскому руководству требуется время для анализа высказываний американского лидера, а Путин прокомментирует их, если и когда сочтет нужным.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны достигли договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжении диалога. 2 июня в том же городе прошел второй раунд переговоров, в ходе которого стороны обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию конфликта и согласовали очередной обмен военнопленными.

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Александр Рекун
переговоры в Стамбуле Россия Украина
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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