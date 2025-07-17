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Военная операция на Украине ,  
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Против повесившей плакат с Путиным главы музея в Нарве окончили следствие

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария&nbsp;Сморжевских-Смирнова
Мария Сморжевских-Смирнова (Фото: Alexander Welscher / Reuters)

Завершено расследование дела директора Нарвского музея (замка) Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой, где в День Победы вывешивали плакаты с изображением президента России, сообщили в пресс-службе СК России.

«Следствием установлено, что в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы она организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений», — говорится в сообщении.

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В СК напомнили, что директору музея предъявлено обвинение в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений о российской армии. В январе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Сморжевских-Смирнову.

9 мая 2023 года в Ивангороде Ленобласти, который находится на границе с Эстонией, для жителей Нарвы в честь Дня Победы устроили концерт. В Нарве эстонские власти в ответ развернули плакат с надписью о конфликте на Украине и изображением лица российского президента. Российские пограничники требовали снять плакат, но власти Эстонии отказались.

Как писал Delfi, постер появился по инициативе Нарвского замка и проекта Propastop. Сморжевских-Смирнова назвала это «посланием российской стороне».

Подобные акции проводятся в Нарве уже третий год — незначительно меняются только плакаты.

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Анастасия Лежепекова
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