Началась экспертиза будущего предмета о духовности в российских школах
Минпросвещения проводит экспертизу образовательной программы по новому школьному предмету «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), преподавание которого начнется с 2026/27 учебного года, сообщает «РИА Новости», изучив соответствующий документ министерства.
О том, что с 1 сентября 2026 года российские школьники начнут изучать такой предмет, сообщил еще в январе 2025 года глава ведомства Сергей Кравцов, выступив на заседании XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. По словам чиновника, министерство приступило к разработке нового предмета при поддержке Русской православной церкви.
«Задача предмета — традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий, в том числе на примерах жизни великих людей нашего отечества», — пояснили в пресс-службе Минпросвещения.
В июне 2025 года ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков раскрыл подробности программы нового предмета. По его словам, он станет обязательным для изучения с 5-го по 7-й класс, его будут преподавать учителя истории.
«В пятом классе — 17 часов, в шестом — 34. И в седьмом тоже 34 часа» — рассказал Лубков. Он отметил, что ДНКР станет «одним из важных мировоззренческих курсов».
В работе над учебником помимо сотрудников МПГУ принимает участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Рукопись учебника должны сдать к ноябрю 2025 года.
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