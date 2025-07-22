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Воспитание детей ,  
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Началась экспертиза будущего предмета о духовности в российских школах

В школах с 2026 года появится предмет «Духовно-нравственная культура России»
Сюжет
Воспитание детей
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Минпросвещения проводит экспертизу образовательной программы по новому школьному предмету «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), преподавание которого начнется с 2026/27 учебного года, сообщает «РИА Новости», изучив соответствующий документ министерства.

О том, что с 1 сентября 2026 года российские школьники начнут изучать такой предмет, сообщил еще в январе 2025 года глава ведомства Сергей Кравцов, выступив на заседании XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. По словам чиновника, министерство приступило к разработке нового предмета при поддержке Русской православной церкви.

«Задача предмета — традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий, в том числе на примерах жизни великих людей нашего отечества», — пояснили в пресс-службе Минпросвещения.

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В июне 2025 года ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков раскрыл подробности программы нового предмета. По его словам, он  станет обязательным для изучения с 5-го по 7-й класс, его будут преподавать учителя истории.

«В пятом классе — 17 часов, в шестом — 34. И в седьмом тоже 34 часа» — рассказал Лубков. Он отметил, что ДНКР станет «одним из важных мировоззренческих курсов».

В работе над учебником помимо сотрудников МПГУ принимает участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Рукопись учебника должны сдать к ноябрю 2025 года.

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Денис Малышев
Минпросвещения Сергей Кравцов Школа учебный год Русская православная церковь Тихон Шевкунов
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Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
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