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Кравцов допустил создание учебника по истории Союзного государства

Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Единое школьное пособие по истории Союзного государства России и Белоруссии может появиться в учебной программе в 2026–2027 годах, сообщил «Известиям» министр просвещения России Сергей Кравцов после встречи президента России Владимира Путина с авторами единых учебников по истории.

«Возможно, конечно», — ответил глава Минпросвещения на вопрос о возможности появления такого пособия в 2026–2027 годах.

Союзное государство (СГ) — это объединение России и Белоруссии, созданное для углубления политической, экономической и военной интеграции двух стран.

Оно основано на договоре 1999 года, подписанном лидерами России и Белоруссии Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. СГ предполагает согласованную внешнюю и оборонную политику, единое экономическое пространство и возможное формирование общих органов управления.

В пресс-службе министерства уточнили, что ведомство уже направило в постоянный комитет СГ бюджетную заявку на финансирование подготовки учебника. Решение по заявке пока не принято.

«После получения положительного решения будет организована работа над пособием», — сообщили в министерстве.

РБК направил запрос в Министерство просвещения.

В 2023 году был выпущен учебник по истории СГ для студентов. В феврале 2024 года посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил о договоренности сторон обеспечить единые учебные материалы по истории для школьников и студентов двух стран.

Союзное государство России и Белоруссии — цель и история создания
База знаний
Фото:Юлия Морозова / ТАСС

В конце января в Москве представили новый трехтомный учебник «Военная история России» под редакцией помощника президента России Владимира Мединского. Пособие подготовили историки Российского военно-исторического общества, рецензентом выступил НИИ Военной академии Генштаба.

Первый том для шестых-седьмых классов охватывает период от Древней Руси до XVII века. Второй — от Петра I до русско-японской войны. Третий том для старших классов посвящен событиям XX–XXI веков, включая спецоперацию на Украине.

Мединский отметил, что идея учебника восходит ко временам Петра I, придававшего изучению военной истории особое значение.

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Плугина Ирина
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Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
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