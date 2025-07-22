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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ предостерегла служившего по контракту военного от вступления в РДК

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Отслуживший по контракту участник военной операции на Украине из Великого Новгорода после возвращения домой захотел вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК; признан террористическим и запрещен в России) и воевать на стороне Украины, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по региону.

«Несмотря на то что сведений о фактическом осуществлении фигурантом действий по выезду на территорию Украины для вступления в ряды украинского вооруженного формирования…не выявлено, своими действиями новгородец создал условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», — говорится в сообщении.

Как утверждают в ФСБ, мужчина пытался вступить в РДК с января 2024 года. В итоге новгородцу вынесли предостережение о недопустимости подобных действий.

РДК внесли в реестр террористических организаций в декабре 2023 года. Бойцы движения участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Они неоднократно совершали атаки на приграничные российские регионы.

В середине июля МВД объявило в розыск одного из лидеров РДК Василия Кирющенко. При этом ведомство не уточнило, какая статья УК послужила основанием для объявления розыска. По информации «РИА Новости», против Кирющенко расследуются дела о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК) и организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК). Он внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине РДК Новгородская область
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