Суд оставил в силе заочный пожизненный приговор главе и членам РДК

Денис Капустин (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Апелляционный военный суд подтвердил законность заочного пожизненного приговора главе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в России) Денису Капустину, актеру из «Глухаря» Кириллу Канахину и другим фигурантам дела о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.

Жалобы адвокатов были отклонены, сообщили «РИА Новости» в суде.

«Судебная коллегия по уголовным делам Апелляционного военного суда оставила апелляционные жалобы защитников без удовлетворения, а приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года — без изменений», — сообщил агентству представитель инстанции.

Приговор касается обвиняемых Антона Зырянова, Кирилла Канахина, Дениса Капустина, Алексея Огурцова и Александра Галанова. Суд признал их виновными в причастности к организации вторжения на территорию Брянской области.

Решение стало для Капустина и Канахина вторым пожизненным приговором. Ранее Канахина осудили за госизмену, а Капустина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за терроризм.

Диверсионно-разведывательная группа проникла в села Любечане и Сушаны Брянской области 2 марта 2023 года. При атаке погибли два человека, был ранен ребенок. Российские силы отбили атаку диверсантов, нанеся артиллерийский удар. Ответственность за нападение взял на себя РДК.

Следственный комитет возбудил дела по статьям о теракте и посягательстве на жизнь силовиков, прокуратура запросила пожизненные сроки для пяти фигурантов дела.