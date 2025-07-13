МВД объявило в розыск идеолога РДК

30-летний Василий Кирющенко — сын режиссера Алексея Кирющенко, который снял сериалы «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа»

МВД объявило в розыск одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК; признан террористическим и запрещен в России) Василия Кирющенко, следует из базы ведомства.

Он разыскивается по статье УК. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

В октябре прошлого года «Известия» утверждали, что главным идеологом воюющего на стороне Украины РДК оказался 30-летний Василий Кирющенко, родной сын режиссера Алексея Кирющенко, который снял сериалы «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа».

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что против Василия Кирющенко расследуются дела о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК) и организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК).

Кирющенко внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

РДК внесли в реестр террористических организаций в декабре 2023 года. Бойцы движения участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Они неоднократно совершали атаки на приграничные российские регионы.