После удара ВСУ в Херсонской области рухнула часть пятиэтажки
Украинская армия нанесла авиаудар по Алешкам, поврежден пятиэтажный дом, под завалами находятся мирные люди, сообщил «РИА Новости» и ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе главы региона.
По словам Сальдо, на место обрушения уже выехали оперативные службы, однако ВСУ пытаются атаковать их с дронов. Информация о количестве людей под завалами и об их состоянии пока не поступала, отметил губернатор.
«Дроны ВСУ находятся в воздухе и препятствуют эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей», — рассказал позднее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
В пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что обстрел произошел ориентировочно в 16:00 мск, в доме два подъезда. Уточнение информации в данный момент затруднено из-за отсутствия связи в городе, добавили в пресс-службе.
Город Алешки расположен на западе Херсонской области, на левом берегу реки Днепр, который находится под контролем российских военных. Сальдо неоднократно сообщал об ударах украинской армии по городу. В мае ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали рынок в Алешках. Погибли семь человек, более 20 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав произошедшее как теракт.
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