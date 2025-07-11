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Военная операция на Украине ,  
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После удара ВСУ в Херсонской области рухнула часть пятиэтажки

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Военная операция на Украине
Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому дому в Алешках, под завалами находятся мирные жители, сообщил Сальдо. Разбору завалов и эвакуации людей из-под обрушившегося дома мешают дроны
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Украинская армия нанесла авиаудар по Алешкам, поврежден пятиэтажный дом, под завалами находятся мирные люди, сообщил «РИА Новости» и ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе главы региона.

По словам Сальдо, на место обрушения уже выехали оперативные службы, однако ВСУ пытаются атаковать их с дронов. Информация о количестве людей под завалами и об их состоянии пока не поступала, отметил губернатор.

«Дроны ВСУ находятся в воздухе и препятствуют эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей», — рассказал позднее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

В пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что обстрел произошел ориентировочно в 16:00 мск, в доме два подъезда. Уточнение информации в данный момент затруднено из-за отсутствия связи в городе, добавили в пресс-службе.

Сальдо сообщил об обстреле ВСУ поликлиники в Новой Каховке
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Город Алешки расположен на западе Херсонской области, на левом берегу реки Днепр, который находится под контролем российских военных. Сальдо неоднократно сообщал об ударах украинской армии по городу. В мае ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали рынок в Алешках. Погибли семь человек, более 20 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав произошедшее как теракт.

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