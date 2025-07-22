«Яндекс» разработал ИИ-агента для визуализации данных

Фото: Владислав Шатило / РБК

Yandex B2B Tech запустит агента на базе искусственного интеллекта (ИИ) для аналитики и визуализации данных — «Нейроаналитика», сообщили в пресс-службе «Яндекса».

С помощью инструмента можно будет искать инсайты и делать выводы по данным из таблиц и графиков, а также создавать и редактировать сложные визуализации данных. Как отмечают в «Яндексе», этот инструмент сократит нагрузку на аналитиков и ускорит подготовку отчетов и проверку бизнес-гипотез в среднем на 30%. Первая версия продукта выйдет уже в сентябре, сейчас можно оставить заявку в листе ожидания.

Агент будет доступен через BI-сервис компании Yandex DataLens. Он будет встроен в интерфейс сервиса в формате чата. Чтобы перестроить визуализацию или изменить расчетную формулу, достаточно будет сделать запрос к нейросети на естественном языке — модель поймет и скорректирует график или формулу.

По словам технического директора платформы Yandex Cloud Ивана Пузыревского, с выпуском агента аналитика для разных целей в компаниях станет более доступной.

«Мы видим будущее нашей BI-платформы в развитии новых функций на базе искусственного интеллекта. С ними аналитика становится еще более доступной для различных ролей в компаниях. Важно, чтобы менеджеры, специалисты по продажам могли самостоятельно работать с данными, чтобы быстрее реагировать на изменения рынка и принимать оптимальные бизнес-решения», — рассказал он.

«Нейроаналитик» будет полезен не только аналитикам, но и всем, кто работает с большим количеством информации в компаниях, подчеркнули в «Яндексе». Инструмент разработан на базе технологий Yandex Cloud AI Studio.

В начале июля «Яндекс» отменил плату за пользование нейросетью «Алиса» на базе большой языковой модели (Large Language Model, LLM) YandexGPT 5 Pro. При этом компания сохранит платную версию модели с другим набором функций, в том числе с функцией персонализированного общения.