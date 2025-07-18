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Технологии и медиа ,  
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Россияне стали почти вдвое чаще интересоваться бесплатными ИИ-ботами

«Яндекс»: россияне стали вдвое чаще интересоваться бесплатными ИИ-ботами
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В июне 2025-го доля запросов к «Яндекс-поиску», которые касаются ИИ-ботов, выросла в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса». Одновременно, как отметили в компании, пользователи стали активнее интересоваться именно бесплатными сервисами: при поиске ботов слово «бесплатно» упоминали в 2,5 раза чаще, чем за год до этого.

Самые популярные у россиян ИИ-боты — ChatGPT, DeepSeek, Character.AI и нейросеть «Алиса». На них пришлось в июне более 90% переходов из поиска.

Выяснилось также, что ИИ-ботами сейчас особенно интересуются подростки — ищут втрое чаще, чем пользователи поиска в целом.

ИИ-бот — это программа на основе нейросетей, которая умеет общаться с людьми и помогает решать задачи по их запросам. В отличие от бота ИИ-агент способен самообучаться с помощью нейросетей, анализировать данные, адаптироваться к изменяющимся условиям и автономно решать задачи разной сложности: человек может задать цель, а агент сам поймет, каким образом ее достигнуть.

Что касается географии мест, откуда поступают запросы об ИИ-ботах, здесь столицы далеко не в лидерах рейтинга: Санкт-Петербург на последнем месте, а Москва — на четвертом с конца. Первые три строчки заняли Краснодар, Казань и Нижний Новгород.

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Это может быть связано с тем, что жители обоих городов уже привыкли к ботам и заходят на их сайты напрямую, минуя поиск в интернете», — объясняют авторы исследования.

Кроме того, аналитики «Яндекса» узнали, как часто россияне интересуются ИИ-агентами. Если за весь июль 2024 года о них поступило около 1,5 тыс. запросов, то за одну только половину июля текущего года этот показатель составил уже десятки тысяч.

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