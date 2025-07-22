«РИА Новости»: погибшие в упавшем автобусе в Якутии не были вахтовиками

«РИА Новости» узнало, что погибшие в упавшем автобусе не были вахтовиками

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Все 13 погибших при падении автобуса на территории ГОК «Денисовский» в Якутии работали на предприятии на постоянной основе, а не вахтовым методом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Среди пострадавших были иногородние сотрудники, но они также числились в штате компании.

В момент происшествия в автобусе находились работники проходческих и добычных участков, специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности, рассказали в угледобывающей компании «Колмар».

«Там вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке», — подчеркнул собеседник агентства.

Как пишет издание, семьи погибших в настоящее время решают вопросы организации похорон.

20 июля в Якутии произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли 13 человек. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как транспортное средство при выезде с территории шахты в Нерюнгринском районе сорвалось с 25-метрового обрыва. Внутри находились 33 человека. В связи с трагедией 22 июля в Нерюнгринском районе объявлен день траура.