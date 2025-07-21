МЧС: при опрокидывании вахтового автобуса в Якутии погибли 13 человек

В Якутии объявлен траур из-за смертельного ДТП с вахтовиками

Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Власти Нерюнгринского района Якутии объявили траур после аварии с вахтовиками на территории ГОК «Денисовский», сообщила районная администрация в своем телеграм-канале.

«22 июля 2025 года объявлен днем траура в Нерюнгринском районе», — говорится в сообщении.

Будут приспущены государственные флаги. Во всех населенных пунктах власти призвали отменить развлекательные и спортивные мероприятия.

Также компанией «Колмар», в которую входит ГОК «Денисовский», организована горячая линия для членов семей погибших и пострадавших. В приемном покое Нерюнгринской ЦРБ работают специалисты психологической службы МЧС России.

Вечером 20 июля грузовик с вахтовиками съехал с 25-метрового обрыва при выезде с территории шахты. В машине были 33 человека, изначально сообщалось о 14 погибших. Позднее МЧС уточнило, что погибли 13. Региональный минздрав сообщил, что всего в больницу доставили 20 пострадавших. Из десяти госпитализированных двое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По этой части грозит до 10 лет лишения свободы.