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Общество ,  
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В ДТП с автобусом в Якутии погибли 13 вахтовиков. Видео

Появилось видео аварии автобуса, в которой погибли 13 вахтовиков

В ДТП с автобусом в Якутии погибли 13 вахтовиков. Видео
Video

В Якутии 20 июля произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли 13 вахтовиков. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии.

В Якутии объявлен траур из-за смертельного ДТП с вахтовиками
Общество

В Нерюнгринском районе грузовик с вахтовиками съехал с 25-метрового обрыва при выезде с территории шахты. В машине были 33 человека, изначально сообщалось о 14 погибших. Позднее МЧС уточнило, что погибли 13 человек.

Региональный минздрав сообщил, что всего в больницу доставили 20 пострадавших. Из десяти госпитализированных двое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести.

В Нерюнгринском районе 22 июля объявлен днем траура в связи со смертельным ДТП.

Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой части грозит до десяти лет лишения свободы.

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Полина Минаева
ДТП Якутия происшествия Россия
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