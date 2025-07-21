В ДТП с автобусом в Якутии погибли 13 вахтовиков. Видео
В Якутии 20 июля произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли 13 вахтовиков. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии.
В Нерюнгринском районе грузовик с вахтовиками съехал с 25-метрового обрыва при выезде с территории шахты. В машине были 33 человека, изначально сообщалось о 14 погибших. Позднее МЧС уточнило, что погибли 13 человек.
Региональный минздрав сообщил, что всего в больницу доставили 20 пострадавших. Из десяти госпитализированных двое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести.
В Нерюнгринском районе 22 июля объявлен днем траура в связи со смертельным ДТП.
Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой части грозит до десяти лет лишения свободы.
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