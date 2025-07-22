В Ярославле задержали подозреваемую в подготовке теракта по заданию Киева
ФСБ России сообщила о задержании в Ярославле гражданки Украины, подозреваемой в подготовке теракта.
По данным ведомства, женщина по заданию украинских спецслужб собирала взрывное устройство для подрыва объекта железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС.
18 июля сотрудники ФСБ задержали в Северной Осетии двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, несовершеннолетние в течение года изучали специализированную литературу и приобретали компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, являясь сторонниками запрещенной в России террористической организации.
Ранее ФСБ также сообщала о задержании двух жителей Брянской области, которые, по версии следствия, собирали разведданные об объектах Минобороны и готовили диверсии с использованием беспилотников. Взрывчатые вещества и компоненты для изготовления бомб, как утверждали в ведомстве, им переправляли с территории Украины с помощью дронов.
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