Адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправился на фронт

Фото: Андрей Любимов / РБК

Бывший адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» в Красногорске Александр Ярин ушел добровольцем в зону военной операции на Украине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мать подсудимого и коллег юриста.

Ярин защищал Алишера Касимова. По версии следствия, Касимов сдавал одному из исполнителей теракта квартиру через сервис «Авито».

Адвокат перестал представлять интересы Касимова после того, как подписал контракт, отметила мать фигуранта дела о теракте.

Касимов родился в Киргизии, сейчас у него российское гражданство. До ареста он занимался индивидуальным предпринимательством и открыл свое кафе.

В конце марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» четверо террористов открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. Начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли 149 человек, свыше 500 пострадали.

По версии следствия, нападение организовали члены запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» по заказу Киева с целью дестабилизации ситуации в стране. Украина обвинения в причастности к атаке опровергает.

Предварительные слушания по делу начались 21 июля. Четверо фигурантов дела подали в суд ходатайства о прекращении уголовного преследования. Рассмотрение дела по существу начнется 4 августа.