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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Самары снял ограничения на полеты спустя почти три часа

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Самары — Курумоч — сняли ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Аретм Кореняко в своем телерам-канале.

Меры были введены в 2:10 мск, их отменили в 4:54.

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Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Администрация Самарской области сообщила в 3:06 мск о введении режима опасности атаки дронов в регионе.

Власти регулярно сообщают об ударах украинских беспилотников по региону. Так, в конце июня беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.

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Софья Полковникова
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