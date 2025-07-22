Аэропорт Самары снял ограничения на полеты спустя почти три часа

В аэропорту Самары — Курумоч — сняли ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Аретм Кореняко в своем телерам-канале.

Меры были введены в 2:10 мск, их отменили в 4:54.

Администрация Самарской области сообщила в 3:06 мск о введении режима опасности атаки дронов в регионе.

Власти регулярно сообщают об ударах украинских беспилотников по региону. Так, в конце июня беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.