Аэропорт Самары снял ограничения на полеты спустя почти три часа
В аэропорту Самары — Курумоч — сняли ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Аретм Кореняко в своем телерам-канале.
Меры были введены в 2:10 мск, их отменили в 4:54.
Администрация Самарской области сообщила в 3:06 мск о введении режима опасности атаки дронов в регионе.
Власти регулярно сообщают об ударах украинских беспилотников по региону. Так, в конце июня беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.
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