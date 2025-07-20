В МВД рассказали о неочевидных ошибках в защите от мошенников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Использование устаревших протоколов безопасности и стандартных ответов на контрольные вопросы, а также сохранение данных банковских карт в браузерах может привести к получению личной информации мошенниками, напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Так, даже при наличии сложного пароля злоумышленники могут получить доступ к аккаунту через контрольные вопросы, ответы на которые зачастую легко предсказать или обнаружить в открытых источниках. Рекомендуется придумывать уникальные, сложные ответы либо использовать зашифрованные подсказки.

Многие пользователи до сих пор используют уязвимые протоколы WEP или WPA для защиты домашней сети, несмотря на наличие более современных решений. Следует перейти на стандарт WPA3, обеспечивающий усиленное шифрование данных и устойчивость к атакам методом подбора паролей.

В МВД также отметили, что встроенные менеджеры паролей в браузерах, не обеспечивают такой же уровень безопасности, как специализированные приложения. Крайне не рекомендуется сохранять реквизиты банковских карт в браузере, так как это повышает риск их компрометации.

Злоумышленники часто взламывают аккаунты пользователей и рассылают сообщения от имени их знакомых с просьбами перевести деньги или сообщить конфиденциальную информацию. В подобных ситуациях необходимо всегда перезванивать отправителю и уточнять детали, особенно если запрос выглядит неожиданным.

Работа в обычном режиме браузера при подключении к общедоступным Wi-Fi сетям существенно увеличивает риск утечки данных. В МВД рекомендуют всегда активировать приватные вкладки и воздерживаться от проведения финансовых операций через открытые сети.

Также мошенники нередко используют психологические приемы, создавая у жертвы ощущение срочности или угрозы. В таких случаях важно сохранять спокойствие и проверять информацию исключительно через официальные каналы связи, прежде чем предпринимать какие-либо действия, заключили в МВД.