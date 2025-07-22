Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Камчатке

Близ Петропавловска-Камчатска произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщила пресс-служба камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук.

Эпицентр природного явления прошел на глубине 40 км., говорится на сайте академии. Толчки ощущались с интенсивностью в четыре балла.

В региональном МЧС отметили, что толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Там также сообщили об отсутствии объявлений об угрозе цунами.

РАН регулярно сообщает о землетрясении близ Петропавловска-Камчатского. Так, в ночь на 21 июля там произошли толчки с магнитудой 5,8. Кроме того, тогда ученые зафиксировали на Камчатке активность вулкана Авачинская сопка, передавал ТАСС. Эксперты рассказали, что вулкан днем был визуально спокоен, но «сразу после землетрясения произошел парогазовый выброс до высоты 200 м над кратером вулкана».