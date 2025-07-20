Глава Камчатки Солодов сообщил, что цунами после землетрясений не наблюдалось

Глава Камчатки сообщил, что цунами после землетрясений не наблюдалось

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Цунами в Камчатском крае, об угрозе которого ранее предупреждало региональное МЧС, не наблюдалось, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сейчас время подхода первой волны прошло. Ни в одном населенном пункте цунами не наблюдалось», — отметил глава региона.

Солодов добавил, что система предупреждения о возможности цунами сработала штатно. После обследования медицинских учреждений серьезных повреждений зафиксировано не было, продолжается осмотр социальных и образовательных учреждений.

Информация по повреждениям в жилом фонде будет приниматься специалистами на горячей линии.

В воскресенье, 20 июля, на Камчатке зафиксировали подземные толчки магнитудой 7 и 7,6, глубина очагов составила 13 и 17 км соответственно. Толчки до 7 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе.

После серии землетрясений региональное МЧС предупредило об угрозе цунами высотой до 2 м. Ранее в МЧС прогнозировали волну высотой до 60 см у побережья Алеутского округа, до 40 см — у Усть-Камчатского района и до 15 см — у Петропавловска-Камчатского.

Эвакуация населения не проводится.