Глава Камчатки сообщил, что цунами после землетрясений не наблюдалось
Цунами в Камчатском крае, об угрозе которого ранее предупреждало региональное МЧС, не наблюдалось, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Сейчас время подхода первой волны прошло. Ни в одном населенном пункте цунами не наблюдалось», — отметил глава региона.
Солодов добавил, что система предупреждения о возможности цунами сработала штатно. После обследования медицинских учреждений серьезных повреждений зафиксировано не было, продолжается осмотр социальных и образовательных учреждений.
Информация по повреждениям в жилом фонде будет приниматься специалистами на горячей линии.
В воскресенье, 20 июля, на Камчатке зафиксировали подземные толчки магнитудой 7 и 7,6, глубина очагов составила 13 и 17 км соответственно. Толчки до 7 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе.
После серии землетрясений региональное МЧС предупредило об угрозе цунами высотой до 2 м. Ранее в МЧС прогнозировали волну высотой до 60 см у побережья Алеутского округа, до 40 см — у Усть-Камчатского района и до 15 см — у Петропавловска-Камчатского.
Эвакуация населения не проводится.
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