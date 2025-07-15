В Самарской области создали точки бесплатного Wi-Fi на фоне ограничений
Публичные сети Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет развернули на территории Самарской области, сообщил в телеграм-канале председатель правительства региона Михаил Смирнов.
Он напомнил, что для обеспечения безопасности в Самарской области могут действовать временные ограничения в работе мобильного интернета.
Карта точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих бесплатный интернет, размещена на сайте областного минцифры.
Смирнов отметил, что меры, призванные минимизировать вынужденный дискомфорт жителей Самарской области, принимаются по поручению и при личном контроле главы региона Вячеслава Федорищева.
Ограничения мобильного интернета в российских регионах вводят на фоне атак украинских беспилотников. Как только угроза атаки дронов устранена, операторы связи восстанавливают полноценную работу мобильного интернета.
О действии в Самарской области временных ограничений интернета самарский губернатор напомнил в начале июля.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко ранее также предупредил о «возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета» в связи с угрозой атак.
В конце июня аналогичные меры ввели и в Краснодарском крае. Также регулярные отключения мобильного интернета происходили в Ивановской, Орловской, Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях. Все они подвергаются атакам дронов ВСУ.
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