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Военная операция на Украине ,  
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В Самарской области создали точки бесплатного Wi-Fi на фоне ограничений

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Военная операция на Украине
В Самарской области заработали публичные точки доступа Wi-Fi с бесплатным интернетом — решение приняли на фоне возможных ограничений мобильной связи. Карту с точками доступа опубликовало минцифры региона
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Публичные сети Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет развернули на территории Самарской области, сообщил в телеграм-канале председатель правительства региона Михаил Смирнов.

Он напомнил, что для обеспечения безопасности в Самарской области могут действовать временные ограничения в работе мобильного интернета.

Карта точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих бесплатный интернет, размещена на сайте областного минцифры.

Смирнов отметил, что меры, призванные минимизировать вынужденный дискомфорт жителей Самарской области, принимаются по поручению и при личном контроле главы региона Вячеслава Федорищева.

В седьмом регионе России ограничили мобильный интернет
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Фото:Дарья Широкова / РБК

Ограничения мобильного интернета в российских регионах вводят на фоне атак украинских беспилотников. Как только угроза атаки дронов устранена, операторы связи восстанавливают полноценную работу мобильного интернета.

О действии в Самарской области временных ограничений интернета самарский губернатор напомнил в начале июля.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко ранее также предупредил о «возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета» в связи с угрозой атак.

В конце июня аналогичные меры ввели и в Краснодарском крае. Также регулярные отключения мобильного интернета происходили в Ивановской, Орловской, Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях. Все они подвергаются атакам дронов ВСУ.

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Теги
Плугина Ирина
Самарская область мобильный интернет ограничения Wi-Fi беспилотники
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