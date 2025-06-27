Дроны попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области
Беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он не уточнил, о каком предприятии идет речь.
Пострадавших, по словам главы региона, нет. На месте работают оперативные службы.
Новокуйбышевск находится примерно в 15 км к юго-западу от Самары. В городе расположено одно из крупнейших предприятий России по выпуску продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза — Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в структуру «Роснефти»).
Ночью в регионе объявляли опасность атаки дронов, а Росавиация сообщала об ограничении работы аэропорта Самары.
В телеграм-канале Минобороны уточняется, что над Самарской областью уничтожили один беспилотник. Всего над Россией минувшей ночью сбили 39 дронов, в том числе в Ростовской, Волгоградской, Белгородской и Брянской областях, а также в Крыму.
Ранним утром 14 июня Федорищев сообщал о попытке атаки дронов на предприятие в Новокуйбышевске. Тогда обошлось без повреждений и пострадавших.
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