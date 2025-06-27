Дроны попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области

Дроны пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, пострадавших нет, сообщил Федорищев. По данным Минобороны, над Самарской областью за ночь сбит один беспилотник

Фото: Минобороны России

Беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Пострадавших, по словам главы региона, нет. На месте работают оперативные службы.

Новокуйбышевск находится примерно в 15 км к юго-западу от Самары. В городе расположено одно из крупнейших предприятий России по выпуску продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза — Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в структуру «Роснефти»).

Ночью в регионе объявляли опасность атаки дронов, а Росавиация сообщала об ограничении работы аэропорта Самары.

В телеграм-канале Минобороны уточняется, что над Самарской областью уничтожили один беспилотник. Всего над Россией минувшей ночью сбили 39 дронов, в том числе в Ростовской, Волгоградской, Белгородской и Брянской областях, а также в Крыму.

Ранним утром 14 июня Федорищев сообщал о попытке атаки дронов на предприятие в Новокуйбышевске. Тогда обошлось без повреждений и пострадавших.