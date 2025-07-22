В Дагестане блогера заочно обвинили в распространении фейков об армии
Прокуратура в Дагестане заочно предъявила обвинение блогеру из республики Али Чаринскому (наст. имя — Арслан Мирзаев) по статьям о пропаганде терроризма и фейков об армии России, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Следствие считает, что Мирзаев критиковал в интернете действия российских военных, в частности, в Мариуполе.
Мирзаеву вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил под видом достоверных сообщений — ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса России — и публичные призывы к терроризму — ч. 2 ст. 205.2 УК. Максимальная санкция по первой статье — лишение свободы на срок до пяти лет, по второй — на срок до семи лет.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для заочного разбирательства.
Чаринский — дагестанский блогер, политический активист, спортсмен. Не живет в России. На YouTube у него около 30 тыс. подписчиков, там он позиционирует себя как «представителя дагестанской политической нации».
Ранее суд в России заочно приговорил экс-телеведущую «России 1» Фариду Курбангалееву (включена в реестр иноагентов) к восьми годам колонии общего режима по обвинениям в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. В Минюсте до того заявили, что Курбангалеева работала над проектом, финансируемым спецслужбами Великобритании.
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