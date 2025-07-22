 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Израиле объяснили удары по Сирии нежеланием играть «в игрушки»

ЦАХАЛ ударил по зданию Генштаба и президентскому дворцу в Сирии, чтобы предупредить Дамаск о необходимости прекратить проводимую им политику. Об этом заявил депутат кнессета от партии «Ямин Мамлахти» и министр в министерстве финансов Израиля Зеэв Элькин, передает корреспондент РБК.

«Ударили по генштабу и сирийскому президентскому дворцу, чтобы показать, что мы не играемся в игрушки и что режим [президента Сирии Абу Мухаммед аль-] Джулани будет в опасности, если не остановится», — сказал Элькин. По его словам, угрозу со стороны Сирии подтверждают убийства алавитов и Друзов.

Посол сообщил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня
Политика
Фото:Ahmad Fallaha / EPA / ТАСС

После 7 октября Израиль не может «позволить радикальным исламистам с оружием в руках быть» у его границ, поэтому он создал буферную зону с военными подразделениями для защиты приграничных поселений, сказал Элькин. «Если они [сирийцы] накапливают оружие на наших границах, они это делают не для того, чтобы попугать, а просто для того, чтобы в один прекрасный день эту границу пересечь и напасть на наше мирное население, как произошло 7 октября», — сказал министр.

7 октября 2023 года — это начало масштабного нападения ХАМАС на Израиль: боевики прорвали границу сектора Газа, убили и похитили сотни мирных жителей и военнослужащих.

Израиль начал наносить удары по Сирии в июле на фоне обострения конфликта в республике между друзскими формированиями и бедуинами. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейда. Дамаск решил ввести войска в город, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» в регионе.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Софья Полковникова
Израиль Сирия Ахмед аш-Шараа
Материалы по теме
В кабмине Израиля попросили Россию воздержаться от поставок ПВО в Иран
Политика
Посол Израиля в России досрочно завершит работу
Политика
Посол сообщил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:15
В Израиле объяснили удары по Сирии нежеланием играть «в игрушки» Политика, 02:11
Израиль ответил на призыв 27 стран прекратить войну в Газе Политика, 01:46
Экс-советник Трампа описал план президента США по «отходу» от Украины Политика, 01:37
Зеленский заявил о планах разрушить логистику России дальнобойным ударом Политика, 00:56
Военные перехватили 25 дронов ВСУ над Россией за шесть часов Политика, 00:29
В Минобороны предложили поднять оклады военным на 7,6% Политика, 00:26
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Юристы раскрыли, как избежать штрафа за опоздания на работу из-за ливня Общество, 00:11
Польша оценила, на сколько хватит нового крупнейшего месторождения нефти Экономика, 21 июл, 23:56
В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга Политика, 21 июл, 23:38
X сообщила о требовании Франции дать доступ к данным обо всех публикациях Технологии и медиа, 21 июл, 23:32
Bloomberg узнал, что ЕС «готовится к худшему», заключая сделку с США Политика, 21 июл, 23:29
SCMP оценила потенциал нового аэропорта Китая для торговли с Россией Экономика, 21 июл, 23:25
В аэропорту Саратова ограничили полеты Политика, 21 июл, 23:24