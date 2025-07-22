В Израиле объяснили удары по Сирии нежеланием играть «в игрушки»
ЦАХАЛ ударил по зданию Генштаба и президентскому дворцу в Сирии, чтобы предупредить Дамаск о необходимости прекратить проводимую им политику. Об этом заявил депутат кнессета от партии «Ямин Мамлахти» и министр в министерстве финансов Израиля Зеэв Элькин, передает корреспондент РБК.
«Ударили по генштабу и сирийскому президентскому дворцу, чтобы показать, что мы не играемся в игрушки и что режим [президента Сирии Абу Мухаммед аль-] Джулани будет в опасности, если не остановится», — сказал Элькин. По его словам, угрозу со стороны Сирии подтверждают убийства алавитов и Друзов.
После 7 октября Израиль не может «позволить радикальным исламистам с оружием в руках быть» у его границ, поэтому он создал буферную зону с военными подразделениями для защиты приграничных поселений, сказал Элькин. «Если они [сирийцы] накапливают оружие на наших границах, они это делают не для того, чтобы попугать, а просто для того, чтобы в один прекрасный день эту границу пересечь и напасть на наше мирное население, как произошло 7 октября», — сказал министр.
7 октября 2023 года — это начало масштабного нападения ХАМАС на Израиль: боевики прорвали границу сектора Газа, убили и похитили сотни мирных жителей и военнослужащих.
Израиль начал наносить удары по Сирии в июле на фоне обострения конфликта в республике между друзскими формированиями и бедуинами. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейда. Дамаск решил ввести войска в город, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» в регионе.
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