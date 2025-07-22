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Юристы раскрыли, как избежать штрафа за опоздания на работу из-за ливня

Россиянам дали советы, чтобы работодатель не оштрафовал за опоздание из-за ливня

Неожиданно начавшийся ливень, из-за которого, например, перекрыли дорогу, может являться уважительной причиной для опоздания или отсутствия на работе, работодатель обязан это учесть. Об этом РБК рассказали юристы.

«Объективные причины, которые препятствовали приходу на работу, такие как неожиданный ливень, из-за которого перекрыли дорогу, являются уважительной причиной опоздания, и работодатель обязан это учитывать», — прокомментировал РБК юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Он подчеркнул, что Трудовой кодекс (ТК) России не содержит закрытого списка уважительных причин опоздания или отсутствия на работе, поэтому работодатель оценивает каждый случай индивидуально с учетом тяжести проступка.

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Кофанов объяснил, что если сотруднику известно, что у него «около дома каждый день пробка, и эта пробка из-за того, что дорога так устроена», то опоздание из-за пробки не может быть уважительной причиной, так как сотрудник мог ее предсказать. «А вот если случилась авария, катастрофа, ливень, да все, что угодно, вещи, которые нельзя было предсказать, то это может быть трактовано именно как уважительная причина, которая должна быть вычтена работодателем», — заключил юрист.

О том, что «суды признают опоздание уважительным, если работник предпринял разумные меры, но объективно не мог добраться до работы», подчеркнул управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов. Он порекомендовал работникам «фиксировать и документально подтверждать причину задержки», а работодателям — «индивидуально оценивать обстоятельства каждого опоздания и учитывать объективные погодные условия». При возникновении конфликта сторонам лучше обратиться в суд.

Надмитов привел пример: суд признал незаконным увольнение женщины, которая не смогла добраться до места работы «из-за снегопада и отсутствия транспорта». Она подтвердила причину справками из ЖКХ и органов местного самоуправления, сведениями Гидрометцентра, отсутствием доступной транспортной инфраструктуры.

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Фото:Минтранс Подмосковья

Надмитов также привел факторы, которые могут квалифицировать опоздание, как уважительное: «Объективные погодные обстоятельства — отсутствие общественного транспорта; затопления, заносы, гололед; официальные предупреждения МЧС, ГИБДД; Поведение работника: заблаговременное уведомление работодателя; попытки добраться до работы; отсутствие иных дисциплинарных нарушений.

Он также посоветовало доказательную базу: скриншоты из сервисов навигации; фото- и видеоматериалы; справки и акты коммунальных или транспортных служб.

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