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Политика ,  
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Союз грузовых перевозок ФРГ заявил о дефиците водителей в случае войны

Глава профсоюза Энгельхардт: в случае войны в ФРГ будет дефицит водителей
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В случае военного конфликта Германии может не хватать до 400 000 водителей грузовиков, что является половиной от необходимого количества. Об этом заявил руководитель немецкого федерального союза грузовых перевозок, логистики и утилизации отходов Дирк Энгельхардт. Его слова цитирует Bild.

«Если мы не сможем закрыть дефицит в 400 000 водителей, мы не сможем ни поддержать Бундесвер должным образом, ни нормально снабжать гражданское население», — сказал Энгельхардт.

Чтобы решить стоящую проблему, Энгрхальд призвал сотни тысяч женщин и пенсионеров сесть за руль грузовиков. «Нам нужно больше женщин-водителей за рулем», — сказал глава профсоюза. Он также заявил о необходимости оснастить грузовики «душем, туалетом и кухней».

Кроме того, Энгельхардт считает нужным смягчить правила для получения разрешения сесть за руль грузовика для водителей из пожарных служб., а также признать действенными права, выданные в третьих странах, например, в Молдове или Узбекистане.

Энгельхардт объяснил, что сейчас в Германии не хватает 100 тыс. водителей грузовиков, а в случае военного конфликта Германия может «потерять до 300 000 восточноевропейских водителей, которым придется вернуться домой».

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Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Летом 2024 года Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны. Так, в случае обострения ситуации на восточном фланге НАТО, из Нидерландов, Бельгии и ФРГ придется перебросить 800 тыс. солдат в течение нескольких месяцев и 200 тыс. единиц техники.

НАТО изображает Россию «исчадием ада», чтобы принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран — членов альянса, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Страны НАТО «сами себе придумали страшилку» о возможном вторжении России в страны Европы, говорил президент России Владимир Путин.

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