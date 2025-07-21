Союз грузовых перевозок ФРГ заявил о дефиците водителей в случае войны
В случае военного конфликта Германии может не хватать до 400 000 водителей грузовиков, что является половиной от необходимого количества. Об этом заявил руководитель немецкого федерального союза грузовых перевозок, логистики и утилизации отходов Дирк Энгельхардт. Его слова цитирует Bild.
«Если мы не сможем закрыть дефицит в 400 000 водителей, мы не сможем ни поддержать Бундесвер должным образом, ни нормально снабжать гражданское население», — сказал Энгельхардт.
Чтобы решить стоящую проблему, Энгрхальд призвал сотни тысяч женщин и пенсионеров сесть за руль грузовиков. «Нам нужно больше женщин-водителей за рулем», — сказал глава профсоюза. Он также заявил о необходимости оснастить грузовики «душем, туалетом и кухней».
Кроме того, Энгельхардт считает нужным смягчить правила для получения разрешения сесть за руль грузовика для водителей из пожарных служб., а также признать действенными права, выданные в третьих странах, например, в Молдове или Узбекистане.
Энгельхардт объяснил, что сейчас в Германии не хватает 100 тыс. водителей грузовиков, а в случае военного конфликта Германия может «потерять до 300 000 восточноевропейских водителей, которым придется вернуться домой».
Летом 2024 года Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны. Так, в случае обострения ситуации на восточном фланге НАТО, из Нидерландов, Бельгии и ФРГ придется перебросить 800 тыс. солдат в течение нескольких месяцев и 200 тыс. единиц техники.
НАТО изображает Россию «исчадием ада», чтобы принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран — членов альянса, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Страны НАТО «сами себе придумали страшилку» о возможном вторжении России в страны Европы, говорил президент России Владимир Путин.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ