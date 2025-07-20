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Немецкий бизнес пожаловался на отношение россиян к автопрому Германии

Эбергардт: интерес россиян сместился от немецкого автопрома к китайскому
Российский авторынок заняли китайские производители, они делают автомобили лучше и дешевле, чем немецкие концерны, считает глава Bavaria-Bau
Фото: Leonhard Simon / Getty Images
Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Россияне потеряли интерес к немецким автомобилям и в значительной степени переориентировались на китайские. Об этом заявил член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт в интервью «РИА Новости».

По его словам, после 2022 года российский рынок покинули, прежде всего, немецкие автомобильные концерны, компании машиностроения, химии.

Сегодня немецкий автопром не настолько интересен россиянам, как раньше, считает глава Bavaria-Bau.

«Поскольку, что, действительно, может предложить российскому потребителю немецкий автопром? Только двигатель внутреннего сгорания. В электромобилях он вообще не конкурентоспособен», — пояснил Эбергардт.

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Китайские автопроизводители уже заняли российский рынок, у них есть имя, у них есть марка, отметил собеседник агентства.

«Китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле», — заключил Эбергардт.

После начала военной операции на Украине российский рынок покинули многие зарубежные компании из разных отраслей промышленности, в том числе автоконцерны. Из немецких производителей это были Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и другие. Вместе с тем, машины отдельных европейских, японских и корейских марок продолжают поставляться в Россию по каналам параллельного импорта.

На фоне ухода автоконцернов экспорт китайских машин в Россию вырос более чем в семь раз, до $11,5 млрд по итогам прошлого года. По итогам 2023 года Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обогнав исторического лидера — Японию.

В апреле этого года объемы поставок китайских автомобилей в Россию резко снизились: страна утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей и заняла шестую строчку. За месяц поставки легковых авто в Россию из Китая уменьшились в денежном выражении на 16,2% — до $507,1 млн. Месяцем ранее они достигали $605 млн.

«Коммерсантъ» писал со ссылкой на дилеров и аналитиков, что с российского рынка могут уйти до десяти китайских автобрендов, в том числе Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Причинами были названы низкий спрос, высокая стоимость содержания сервиса и неликвидный модельный ряд.

В первом квартале 2025 года закрылось 213 автосалонов китайских автомобилей. Это больше, чем за весь 2023 год, а также в три с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда закрыли 67 площадок. В частности, сократилось число дилеров Bestune, Kaiyi, Dongfeng Motors, BAIC, а также в Jetour, Geely и Jaecoo.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия Китай Автомобили производство автомобилей конкуренция российский рынок
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