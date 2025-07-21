В Госдуме предложили меры для охраны репродуктивного здоровья подростков
Комитет Госдумы по защите семьи порекомендовал кабинету министров рассмотреть возможность создания центров охраны репродуктивного здоровья для подростков, проект постановления и решение комитета опубликовано на сайте нижней палаты.
Документ был внесен по итогам правительственного часа, прошедшего 16 июля и посвященного приоритетам в реализации демографической политики. В нем говорится, что нужно «рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации центров охраны репродуктивного здоровья подростков и (или) центров охраны здоровья семьи и репродукции».
«Рекомендовать правительству Российской Федерации: рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации центров охраны репродуктивного здоровья подростков и (или) центров охраны здоровья семьи и репродукции», — говорится в решении комитета.
Помимо этого, Госдума порекомендовала организовать проведение обучающих семинаров для молодежи, направленных на сохранение репродуктивного здоровья.
В июле 2025 года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выявил у почти 13% россиянок нарушения репродуктивного здоровья.
Репродуктивные заболевания были также обнаружены у 4% юношей и 5% девушек в возрасте 15–17 лет. В России ежегодный медосмотр прошли в прошлом году более 4 млн подростков.
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