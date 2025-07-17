Госдума приняла поправку о штрафе за поиск экстремистских материалов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла поправку о введении штрафов до 5 тыс. руб. за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Кроме того, принята поправка о штрафах за рекламу VPN, передает корреспондент РБК.

Теперь Госдума должна утвердить весь законопроект, в который вошли эти поправки, во втором и в третьем чтениях.

За нее высказались 285 депутатов, против — 19. Воздержались — 324 человека.