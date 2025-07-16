Минздрав выявил почти у 13% россиянок нарушения репродуктивного здоровья
С 2024 года российские врачи выявили нарушения репродуктивного здоровья у 12,9% женщин и 2,1% мужчин, прошедших бесплатную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме, посвященного демографии. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.
Репродуктивные заболевания были также обнаружены у 4% юношей и 5% девушек в возрасте 15–17 лет. В России ежегодный медосмотр прошли в прошлом году более 4 млн подростков, добавил Мурашко.
Министр отметил прямую связь между состоянием репродуктивного здоровья женщин и увеличением среднего возраста материнства.
«Это создает риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребенка, что мы, собственно, учитываем в нашей национальной политике системы здравоохранения», — сказал Мурашко. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.
По данным министра, средний возраст женщины при рождении ребенка в стране вырос на три года по сравнению с серединой 1990-х. В 2023-м он равнялся 26,2 года.
В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала «самый правильный возраст» для рождения первого ребенка — это 24 года. «Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст... до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет», — сказала Голикова.
С 2024 года российские власти стали оценивать репродуктивное здоровье населения одновременно с ежегодным профилактическим осмотром в рамках бесплатной диспансеризации.
В начале 2025 года президент России Владимир Путин поручил Минздраву проводить также регулярные репродуктивные медосмотры у детей младшего возраста. С 1 сентября к ним допустят детей в возрасте 6 лет. До сих пор первые приемы гинеколога и уролога проводили с 14 лет.
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