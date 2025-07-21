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Война санкций ,  
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Карты UnionPay Россельхозбанка отключили на территории Евросоюза

Сюжет
Война санкций
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В странах Евросоюза ограничили использование карт UnionPay, выпущенных Россельхозбанком, сообщили РБК в банке.

Несмотря на ограничения, платежную систему все еще можно использовать более чем в 150 странах.

В банке отметили, что популярность карт UnionPay в заграничных поездках значительно выросла в 2024 году, за год российские туристы потратили по ним около 67 млрд руб. и совершили 4,1 млн операций, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Также за год россияне сняли 19 млрд руб. с помощью UnionPay.

По данным Россельхозбанка, чаще всего карты используют в Таиланде, ОАЭ, Турции, Китае и Индонезии.

Газпромбанк сообщил клиентам об отключении карт от UnionPay
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Россельхозбанк находится под санкциями США и ЕС, а также отключен от SWIFT.

До введения санкций более десяти банков в России выпускали карты UnionPay. После того как многие российские финансовые учреждения попали под санкции, эмиссию карт UnionPay продолжили только Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

Спрос на карты UnionPay в России вырос после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard после начала военных действий на Украине в 2022 году.

UnionPay — это китайская международная платежная система, позволяющая оплатить покупки, снять наличные и совершить онлайн-платежи в различных странах.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Александра Озерова
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