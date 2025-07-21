Карты UnionPay Россельхозбанка отключили на территории Евросоюза
В странах Евросоюза ограничили использование карт UnionPay, выпущенных Россельхозбанком, сообщили РБК в банке.
Несмотря на ограничения, платежную систему все еще можно использовать более чем в 150 странах.
В банке отметили, что популярность карт UnionPay в заграничных поездках значительно выросла в 2024 году, за год российские туристы потратили по ним около 67 млрд руб. и совершили 4,1 млн операций, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Также за год россияне сняли 19 млрд руб. с помощью UnionPay.
По данным Россельхозбанка, чаще всего карты используют в Таиланде, ОАЭ, Турции, Китае и Индонезии.
Россельхозбанк находится под санкциями США и ЕС, а также отключен от SWIFT.
До введения санкций более десяти банков в России выпускали карты UnionPay. После того как многие российские финансовые учреждения попали под санкции, эмиссию карт UnionPay продолжили только Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.
Спрос на карты UnionPay в России вырос после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard после начала военных действий на Украине в 2022 году.
UnionPay — это китайская международная платежная система, позволяющая оплатить покупки, снять наличные и совершить онлайн-платежи в различных странах.
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