Карты UnionPay Россельхозбанка отключили на территории Евросоюза

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В странах Евросоюза ограничили использование карт UnionPay, выпущенных Россельхозбанком, сообщили РБК в банке.

Несмотря на ограничения, платежную систему все еще можно использовать более чем в 150 странах.

В банке отметили, что популярность карт UnionPay в заграничных поездках значительно выросла в 2024 году, за год российские туристы потратили по ним около 67 млрд руб. и совершили 4,1 млн операций, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Также за год россияне сняли 19 млрд руб. с помощью UnionPay.

По данным Россельхозбанка, чаще всего карты используют в Таиланде, ОАЭ, Турции, Китае и Индонезии.

Россельхозбанк находится под санкциями США и ЕС, а также отключен от SWIFT.

До введения санкций более десяти банков в России выпускали карты UnionPay. После того как многие российские финансовые учреждения попали под санкции, эмиссию карт UnionPay продолжили только Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

Спрос на карты UnionPay в России вырос после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard после начала военных действий на Украине в 2022 году.

UnionPay — это китайская международная платежная система, позволяющая оплатить покупки, снять наличные и совершить онлайн-платежи в различных странах.