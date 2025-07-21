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Алаудинов предложил извиниться снявшему на видео чеченского бойца Дивничу

Алаудинов предложил извиниться Дивничу, снявшему на видео чеченского бойца
Максим Дивнич
Максим Дивнич (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Российский боец смешанного стиля (ММА), участник военной операции Максим Дивнич должен извиниться за свои слова, которые разжигают межнациональную рознь, после драки чеченского бойца в Луганске. Такое сообщение телеграм-канала с записью отряда «Бати» с обращением к Дивничу репостнул командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Макс, ты допустил большую ошибку, поставив под сомнение честь и имя бойцов спецназа «Ахмат», в том числе нашего командира Апти Алаудинова. <...> И настоящий мужчина, если оступился, не прячется за спинами, а выходит и извиняется — не перед камерами, не ради хайпа, а по совести», — говорится в посте.

Алаудинов отреагировал на драку у бассейна с участием уроженца Чечни
Общество
Апти Алаудинов

Дивнич в своем телеграм-канале 17 июля опубликовал видеозапись драки в бассейне в Луганске, участниками которой были он и уроженец Чечни Алихан Берсаев. По словам Дивнича, мужчина вел себя неадекватно и приставал к девушкам. После спора чеченца с мужем одной из девушек к ним подошел Дивнич, завязалась драка.

«Ты еще не знаешь, что такое «Ахмат», — говорит на видео Берсаев, из-за чего Дивнич потребовал реакции от командира подразделения.

После драки Берсаева Алаудинов назвал неприемлемым такое поведение «со стороны представителя чеченской национальности». Он пояснил, что Берсаев не является бойцом спецназа, он штурмовик другого подразделения ВС.

По словам Алаудинова, Дивнич сделал из конфликта шоу и обвинил спецназ «Ахмат».

«Дивнич использовал эту фразу для того, чтобы дискредитировать подразделение Министерства обороны России. За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности», — добавил командир спецназа.

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Теги
Полина Минаева
Ахмат Военная операция на Украине Апти Алаудинов драка
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