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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов отреагировал на драку у бассейна с участием уроженца Чечни

Сюжет
Военная операция на Украине
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» и генерал-лейтенант Апти Алаудинов осудил участников драки в бассейне в Луганске, записанное им видеообращение опубликовано в телеграм-канале.

Ранее участник военной операции и боец ММА Максим Дивнич в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись драки в бассейне в Луганске, участниками которой был он и, предположительно, уроженец Чечни Алихан Берсаев. По словам Дивнича, мужчина вел себя неадекватно и приставал к девушкам. После спора чеченца с мужем одной из девушек к ним подошел Дивнич, завязалась драка.

«Ты еще не знаешь, что такое «Ахмат», — говорит на видео один из участников инцидента.

Также Дивнич опубликовал в телеграм-канале личные данные Берсаева и написал, что тот ранее привлекался по ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса — вымогательство группой лиц, в особо крупном размере, от 7 до 15 лет.

В своем видеообращении Алаудинов осудил поступок чеченца и назвал его «позором чеченского народа», отметив, что Берсаев не является солдатом «Ахмата». Также командир чеченского спецназа обвинил Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев и предложил ему встретиться для обсуждения сложившейся ситуации.

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В конце июня Алаудинов опроверг причастность бойца спецназа «Ахмат» к нападению на сотрудника военной полиции в Белгородской области.

На видеоролике с нападением, распространявшемся в Сети, было видно, как мужчины с бородами в военной форме остановили автомобиль и избили сотрудника военной полиции.

Алаудинов призвал не «перекидывать на национальность» факты преступлений и заявил, что в конфликте участвовал боец другого подразделения, а по факту избиения уже возбуждено уголовное дело.

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Плугина Ирина
Апти Алаудинов Чечня ЛНР Луганск драка Ахмат
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