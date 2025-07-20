Алаудинов отреагировал на драку у бассейна с участием уроженца Чечни
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» и генерал-лейтенант Апти Алаудинов осудил участников драки в бассейне в Луганске, записанное им видеообращение опубликовано в телеграм-канале.
Ранее участник военной операции и боец ММА Максим Дивнич в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись драки в бассейне в Луганске, участниками которой был он и, предположительно, уроженец Чечни Алихан Берсаев. По словам Дивнича, мужчина вел себя неадекватно и приставал к девушкам. После спора чеченца с мужем одной из девушек к ним подошел Дивнич, завязалась драка.
«Ты еще не знаешь, что такое «Ахмат», — говорит на видео один из участников инцидента.
Также Дивнич опубликовал в телеграм-канале личные данные Берсаева и написал, что тот ранее привлекался по ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса — вымогательство группой лиц, в особо крупном размере, от 7 до 15 лет.
В своем видеообращении Алаудинов осудил поступок чеченца и назвал его «позором чеченского народа», отметив, что Берсаев не является солдатом «Ахмата». Также командир чеченского спецназа обвинил Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев и предложил ему встретиться для обсуждения сложившейся ситуации.
В конце июня Алаудинов опроверг причастность бойца спецназа «Ахмат» к нападению на сотрудника военной полиции в Белгородской области.
На видеоролике с нападением, распространявшемся в Сети, было видно, как мужчины с бородами в военной форме остановили автомобиль и избили сотрудника военной полиции.
Алаудинов призвал не «перекидывать на национальность» факты преступлений и заявил, что в конфликте участвовал боец другого подразделения, а по факту избиения уже возбуждено уголовное дело.
Читайте РБК в Telegram.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов