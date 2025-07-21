 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Алаудинов заявил об отправке на передовую подравшегося в ЛНР бойца

Алаудинов: подравшегося у бассейна в ЛНР бойца отправили на передовую

Бойца, который участвовал в драке у бассейна в Луганске, отправили на передовую, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Об этом он рассказал в разговоре с «РИА Новости».

Алаудинов назвал неприемлемым такое поведение «со стороны представителя чеченской национальности». Драка произошла между бывшим участником военной операции, бойцом ММА Максимом Дивничем и уроженцем Чечни Алиханом Берсаевым.

Командир спецназа «Ахмат» пояснил, что Берсаев не является бойцом спецназа, он штурмовик другого подразделения ВС.

«Он находится на данный момент непосредственно на передовой. Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально», — заявил Алаудинов.

Второй участвовавший в драке мужчина, который снимал происходящее, является блогером. По словам Алаудинова, Дивнич сделал из конфликта шоу и обвинил спецназ «Ахмат».

«Дивнич использовал эту фразу для того, чтобы дискредитировать подразделение министерства обороны России. За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности», — пояснил командир спецназа.

Алаудинов отреагировал на драку у бассейна с участием уроженца Чечни
Общество
Апти Алаудинов

Ранее Дивнич в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись драки в бассейне в Луганске, участниками которой был он и Берсаев. По словам Дивнича, мужчина вел себя неадекватно и приставал к девушкам. После спора чеченца с мужем одной из девушек к ним подошел Дивнич, завязалась драка.

Алаудинов тогда также осудил поступок чеченца и обвинил Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев, предложив ему встретиться для обсуждения сложившейся ситуации.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Апти Алаудинов ЛНР драка Ахмат
Материалы по теме
Алаудинов отреагировал на драку у бассейна с участием уроженца Чечни
Общество
Подростки устроили драку со стрельбой в Красноярске
Общество
Полиция не стала заводить дело после драки Смолова в «Кофемании»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
NYT увидела «слабые признаки жизни» в переговорах по Украине Политика, 02:17
Аэропорт в Нижнем Новгороде временно приостановил работу Политика, 02:14
В Харькове и Днепре раздались взрывы Политика, 02:00
Собянин сообщил об отражении атаки четвертого за ночь дрона Политика, 01:48
Автобус с вахтовиками упал с обрыва в Якутии, 14 погибли. Фото Общество, 01:37
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты Политика, 01:23
В поселке в Ростовской области из-за атаки дронов возник пожар на вокзале Политика, 01:20
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Алаудинов заявил об отправке на передовую подравшегося в ЛНР бойца Политика, 01:15
В Киеве прогремели взрывы Политика, 01:04
Собянин сообщил о еще двух сбитых дронах, атаковавших Москву Политика, 01:00
При падении автобуса с обрыва в Якутии погибли 14 человек Общество, 00:59
В Шереметьево ввели ограничения Политика, 00:51
В аэропорте Жуковский ввели ограничения Политика, 00:37
Аэропорт Шереметьево возобновил работу Политика, 00:15