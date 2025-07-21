Алаудинов: подравшегося у бассейна в ЛНР бойца отправили на передовую

Алаудинов заявил об отправке на передовую подравшегося в ЛНР бойца

Бойца, который участвовал в драке у бассейна в Луганске, отправили на передовую, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Об этом он рассказал в разговоре с «РИА Новости».

Алаудинов назвал неприемлемым такое поведение «со стороны представителя чеченской национальности». Драка произошла между бывшим участником военной операции, бойцом ММА Максимом Дивничем и уроженцем Чечни Алиханом Берсаевым.

Командир спецназа «Ахмат» пояснил, что Берсаев не является бойцом спецназа, он штурмовик другого подразделения ВС.

«Он находится на данный момент непосредственно на передовой. Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально», — заявил Алаудинов.

Второй участвовавший в драке мужчина, который снимал происходящее, является блогером. По словам Алаудинова, Дивнич сделал из конфликта шоу и обвинил спецназ «Ахмат».

«Дивнич использовал эту фразу для того, чтобы дискредитировать подразделение министерства обороны России. За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности», — пояснил командир спецназа.

Ранее Дивнич в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись драки в бассейне в Луганске, участниками которой был он и Берсаев. По словам Дивнича, мужчина вел себя неадекватно и приставал к девушкам. После спора чеченца с мужем одной из девушек к ним подошел Дивнич, завязалась драка.

Алаудинов тогда также осудил поступок чеченца и обвинил Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев, предложив ему встретиться для обсуждения сложившейся ситуации.