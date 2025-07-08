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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В суд поступило дело о теракте в «Крокус Сити Холле»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Рассматривать его будет коллегия судей, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

«Дело поступило в суд, у судей есть месяц на то, чтобы ознакомиться с ним и назначить дату предварительного слушания», — сказал она.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале июля Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о теракте в «Крокусе» и направила его в суд.

До этого, 23 июня, Следственный комитет завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле», фигурантами которого стали 19 человек. Расследование длилось более года. Также продолжается следствие в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации. В деле фигурируют 11 статей Уголовного кодекса.

Теракт произошел 22 марта 2024 года во время подготовки к концерту группы «Пикник». Вооруженные нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли здание. Погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести, пострадали 609 человек. Ущерб от теракта оценили в 6 млрд руб.

По версии следствия, нападение организовали члены запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» по заказу Киева с целью дестабилизации ситуации в стране.

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Теги
Полина Дуганова, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
военный суд Россия теракт Крокус Сити Холл
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