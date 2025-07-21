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Политика ,  
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В Белгородской области адвокат похищал квартиры умерших

Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с квартирами. Об этом РБК сообщили в региональном управлении ФСБ.

По версии следствия, в 2020 году адвокат организовал преступную группу, которая занималась хищением недвижимости. В течение двух лет он находил умерших жителей Старооскольского городского округа, не имевших наследников, после чего с помощью подставных лиц, которые по поддельным документам подтверждали родство с умершими, оформлял на них жилье.

Деньги, вырученные от продажи недвижимости, преступники делили между собой. За два года ущерб региональному бюджету от их действий превысил 10 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В июле 2025 года бывшего замглавы МЧС Павла Барышева приговорили к трем годам колонии за подделку документов на трехкомнатную квартиру.

По данным следствия, в 2017–2019 годах Барышев подделал документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, благодаря чему получил трехкомнатную квартиру в Московской области. 

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