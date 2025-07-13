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Помощника губернатора Ставрополья арестовали по делу о мошенничестве

Помощника губернатора Ставрополья арестовали по обвинению в мошенничестве с госконтрактами. Ущерб оценивается в более чем 19 млн руб. «Блокнот» пишет, что речь идет о Дмитрии Донецком — солисте группы «ПослеZавтра»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 25 августа помощника губернатора края, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст. 159 УК). По этой статье чиновнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый и иные лица в 2022 году обеспечили участие и победу ООО «Сэлма» в электронном аукционе, в результате которого с организацией заключили государственный контракт на организацию и проведения Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по завышенной стоимости.

Следствие считает, что разница между реальной стоимостью услуг, оказанных ООО «Сэлма», и суммой, указанной в госконтракте, составила 19 млн 730 тыс. 744 руб. 33 коп. Эти средства обвиняемый и другие лица похитили, чем причинили ущерб бюджету края.

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Согласно информации на сайте госзакупок, цена контракта на организацию и проведение фестиваля «На высоте» в Ставрополе составила 111 млн 538 тыс. 190 руб. Поставщиком услуг значится ООО «Сэлма», зарегистрированное в Москве. Заказчиком выступил Ставропольский краевой дом народного творчества.

Фестиваль «На высоте» проходил с 15 по 20 сентября 2022 года.

В сообщении суда личность арестованного не называется, он обозначен как гражданин Д. «Блокнот Ставрополь» пишет, что речь идет о помощнике губернатора края Дмитрии Донецком. Он также является солистом группы «ПослеZавтра». «Блокнот» сообщает, что Донецкий был среди организаторов крупных мероприятий в Ставрополье. В прошлом июле он получил медаль «За труды в культуре и искусстве» от заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Ставропольский край арест Ставрополь Ставрополье госконтракты мошенничество
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