Помощника губернатора Ставрополья арестовали по делу о мошенничестве
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 25 августа помощника губернатора края, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст. 159 УК). По этой статье чиновнику может грозить до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый и иные лица в 2022 году обеспечили участие и победу ООО «Сэлма» в электронном аукционе, в результате которого с организацией заключили государственный контракт на организацию и проведения Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по завышенной стоимости.
Следствие считает, что разница между реальной стоимостью услуг, оказанных ООО «Сэлма», и суммой, указанной в госконтракте, составила 19 млн 730 тыс. 744 руб. 33 коп. Эти средства обвиняемый и другие лица похитили, чем причинили ущерб бюджету края.
Согласно информации на сайте госзакупок, цена контракта на организацию и проведение фестиваля «На высоте» в Ставрополе составила 111 млн 538 тыс. 190 руб. Поставщиком услуг значится ООО «Сэлма», зарегистрированное в Москве. Заказчиком выступил Ставропольский краевой дом народного творчества.
Фестиваль «На высоте» проходил с 15 по 20 сентября 2022 года.
В сообщении суда личность арестованного не называется, он обозначен как гражданин Д. «Блокнот Ставрополь» пишет, что речь идет о помощнике губернатора края Дмитрии Донецком. Он также является солистом группы «ПослеZавтра». «Блокнот» сообщает, что Донецкий был среди организаторов крупных мероприятий в Ставрополье. В прошлом июле он получил медаль «За труды в культуре и искусстве» от заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов