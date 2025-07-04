Суд вынес приговор экс-замглавы МЧС из-за трехкомнатной квартиры

Суд пришел к выводу, что экс-замминистра подделал документы на получение квартиры

Павел Барышев (Фото: РИА Новости)

Экс-замглавы МЧС Павел Барышев приговорен к трем годам колонии за мошенничество в крупном размере, сообщили в СКР. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. руб.

По данным следствия, 2017–2019 годах Барышев подделал документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, благодаря чему получил трехкомнатную квартиру в Московской области. Таким образом, Барышев причинил ущерб государству в особо крупном размере, отметили в СКР.

О возбуждении уголовного дела, фигурантом которого является Барышев, стало известно в сентябре 2024 года. Согласно его декларации о доходах, на тот момент он владел земельным участком на 1,5 тыс. кв. м и квартирой площадью 91,3 кв. м, а также гаражом. Его годовой доход превысил 8,6 млн руб. У жены Барышева в собственности тогда находились две квартиры — площадью 137,8 и 110 кв. м, а также автомобиль Mercedes-Benz GLE 300. Она отчиталась о годовом доходе в 499,3 тыс. руб.

Барышев был назначен заместителем министра по делам гражданской обороны в феврале 2017 года указом президента. До этого он занимал пост начальника Академии гражданской защиты МЧС. Президент России Владимир Путин освободил Барышева от должности в мае 2021 года. Причина отставки в указе не была названа.

Впоследствии он был назначен на должность замминистра природных ресурсов. С этой должности он был уволен 19 июня этого года указом премьера Михаила Мишустина «в связи с выходом на пенсию».