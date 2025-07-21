Росавиация назвала дату возобновления полетов по нормальному расписанию

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Российские авиакомпании работают над тем, чтобы в ближайшее время вернуться к штатному расписанию полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, авиакомпания «Аэрофлот» планирует войти в штатное расписание к вечеру 22 июля, другие авиаперевозчики — до конца 21 июля.

«Авиакомпания «Аэрофлот» планирует войти в расписание к вечеру вторника (22.07.2025). Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планируемом вхождении в расписание до конца текущих суток», — говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 21 июля в аэропортах Московского региона и Пулково было отменено 118 рейсов, 203 рейса были задержаны более чем на два часа.

Также, по словам Кореняко, при необходимости ограничения на полеты продолжат вводить.

На фоне налета беспилотников московские аэропорты приостанавливали работу 23 раза с 19 июля по утро 21 июля.