Росавиация назвала дату возобновления полетов по нормальному расписанию
Российские авиакомпании работают над тем, чтобы в ближайшее время вернуться к штатному расписанию полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, авиакомпания «Аэрофлот» планирует войти в штатное расписание к вечеру 22 июля, другие авиаперевозчики — до конца 21 июля.
«Авиакомпания «Аэрофлот» планирует войти в расписание к вечеру вторника (22.07.2025). Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планируемом вхождении в расписание до конца текущих суток», — говорится в сообщении.
По состоянию на 8:00 21 июля в аэропортах Московского региона и Пулково было отменено 118 рейсов, 203 рейса были задержаны более чем на два часа.
Также, по словам Кореняко, при необходимости ограничения на полеты продолжат вводить.
На фоне налета беспилотников московские аэропорты приостанавливали работу 23 раза с 19 июля по утро 21 июля.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ