РЖД сообщили о ходе восстановления графика поездов после атаки дрона
Железнодорожники сократили опоздание 24 пассажирских поездов и уже ввели в график пять составов, задержанных после происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, сообщили Российские железные дороги (РЖД).
«На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов. Еще пять поездов введены в график», — говорится в сообщении перевозчика в телеграм-канале.
Через некоторые места движение организовали со сниженной скоростью.
На станции Каменоломни произошел пожар после падения обломков дрона. РЖД сообщили о задержке в Ростовской области 50 поездов из-за ЧП.
В некоторых случаях время отставания от графика достигло нескольких часов. Всем пассажирам оказывают «всестороннюю помощь и содействие», сообщил перевозчик. Для обслуживания пассажиров дополнительно открыли билетные кассы на 13 станциях.
В Ростовской области в ночь на 21 июля средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в нескольких городах и поселках, в том числе в Каменоломнях, где от упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ