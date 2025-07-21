РЖД сообщили о ходе восстановления графика поездов после атаки дрона

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Железнодорожники сократили опоздание 24 пассажирских поездов и уже ввели в график пять составов, задержанных после происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, сообщили Российские железные дороги (РЖД).

«На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов. Еще пять поездов введены в график», — говорится в сообщении перевозчика в телеграм-канале.

Через некоторые места движение организовали со сниженной скоростью.

На станции Каменоломни произошел пожар после падения обломков дрона. РЖД сообщили о задержке в Ростовской области 50 поездов из-за ЧП.

В некоторых случаях время отставания от графика достигло нескольких часов. Всем пассажирам оказывают «всестороннюю помощь и содействие», сообщил перевозчик. Для обслуживания пассажиров дополнительно открыли билетные кассы на 13 станциях.

В Ростовской области в ночь на 21 июля средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в нескольких городах и поселках, в том числе в Каменоломнях, где от упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала.